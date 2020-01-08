08 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

İKİNCİ YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da pozisyon bulduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmanın ikinci yarısı...
08.01.2020

Hüseyin Çimşir: Şampiyonluk yarışının içinde olacağız Hüseyin Çimşir: Şampiyonluk yarışının içinde olacağız 08.01.2020
İKİNCİ YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor İKİNCİ YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor 08.01.2020
İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor 08.01.2020
Trabzonspor'da stoper arayışı Trabzonspor'da stoper arayışı 08.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Alexander Sörloth'tan kariyer rekoru Alexander Sörloth'tan kariyer rekoru 07.01.2020
Başkan Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu Başkan Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu 07.01.2020
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! 06.01.2020
Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı 06.01.2020
Todor Nedelev Trabzonspor yolunda Todor Nedelev Trabzonspor yolunda 06.01.2020
Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı 06.01.2020
Trabzonspor skoru koruyamadı Trabzonspor skoru koruyamadı 05.01.2020
Ndiaye uzun zamandır gündemimizdeydi "Ndiaye uzun zamandır gündemimizdeydi" 05.01.2020
Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı 05.01.2020
Trabzonspor'un ilk yarı performansı Trabzonspor'un ilk yarı performansı 04.01.2020
Trabzonspor'dan ikinci transfer Trabzonspor'dan ikinci transfer 04.01.2020
Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi 04.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...
Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör