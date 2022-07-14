GOL | Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte
Trabzonspor sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yle kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı golle rakibi karşısında 2-1 öne geçti.
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