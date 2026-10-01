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GOL | Trabzonspor 0-1 Drogheda
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GOL | Trabzonspor 0-1 Drogheda

Trabzonspor, sahasında İrlanda'dan kardeş kulübü Drogheda United ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 86. dakikasında Drogheda E. Agbaje’nin golüyle 1-0 öne geçti. İşte o gol...

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