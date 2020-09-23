Fousseni Diabate Trabzonspor yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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