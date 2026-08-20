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Ernest Muçi Ferencvaros maçı öncesi açıklamalarda bulundu!
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Ernest Muçi Ferencvaros maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekipte Ernest Muçi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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