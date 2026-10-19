Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Ernest Muçi açıklamalarda bulundu. Yıldız isim "Tabii ki bunlar önemli maçlar ama günün sonunda her maç kazanan tarafa 3 puan getiriyor. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk. Şimdi önümüzde Konferans Ligi var, buna odaklanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Bu sene iyi bir başarı yakalayacak bir takımımız olduğuna inanıyorum." dedi.