CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz!
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Ernest Muçi açıklamalarda bulundu. Yıldız isim "Tabii ki bunlar önemli maçlar ama günün sonunda her maç kazanan tarafa 3 puan getiriyor. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk. Şimdi önümüzde Konferans Ligi var, buna odaklanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Bu sene iyi bir başarı yakalayacak bir takımımız olduğuna inanıyorum." dedi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Ozan Tufan: Beşiktaş'ın şanssızlığı!
Sonraki Video
Ozan Tufan: Beşiktaş'ın şanssızlığı!