18 Mayıs 2019, Cumartesi

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Erman Toroğlu: "Yusuf Yazıcı gibi 5 oyuncu sayamazsınız"

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği 33. hafta maçı sonrası A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu "Yusuf Yazıcı'yla Atiba'nın arasındaki fark futbol kalitesi bakımından çok belli. Birisi 8'se diğeri 5. Atiba gibi oyuncuyu bulabilirim ama Yusuf gibi oyuncu bulamam. Nereden bulacağım? Şu anda Türkiye'de futbol ynayan Türk futbolculara bakın. Bana sayın Yusuf Yazıcı gibi 5 tane Türk futbolcu. Sayamazsınız" ifadelerini kullandı.
18.05.2019

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