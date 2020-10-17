17 Ekim 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu: Trabzonspor 2-3 kişiyle pres yapmaya çalışıyor
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor 2-3 kişiyle pres yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
17.10.2020
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