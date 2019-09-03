Ekuban farklı başladı

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban yeni sezonda skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.

Süper lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne yoğun bir maç programıyla başlayan Trabzonspor'da, Ganalı Caleb Ekuban, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 36 resmi maçta 8 gol kaydeden Ekuban, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

25 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol kaydederek 5 gole ulaşırken takımının da bu dönemdeki en golcü ismi oldu.

Caleb Ekuban, geçen sezon takımdan ayrılan Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz gibi golcü oyuncuların yokluğunu aratmadı.

Bordo-mavili takımda, geçen sezon ligde oynanan ilk 7 resmi maçta Rodallega 5, Burak Yılmaz da 4 gol kaydetmişti.

Caleb Ekuban, geçen sezon 36 resmi maçta 2 bin 55 dakika forma giyerek ortalama 57 dakika görev almıştı. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon sadece Kasımpaşa karşılaşmasında yedek olmak üzere toplam 7 maçta 572 dakika olmak üzere ortalama 81 dakika forma giydi.