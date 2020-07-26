26 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik

Kayserispor galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Eddie Newton, "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazanmayı bildik." dedi.
26.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Sörloth yine golünü attı Sörloth yine golünü attı 26.07.2020
Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik 26.07.2020
Trabzonspor Abdullah Avcı ile yüz yüze görüştü Trabzonspor Abdullah Avcı ile yüz yüze görüştü 25.07.2020
Kayseri'de kritik maç Kayseri'de kritik maç 25.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'un dış saha performansı Trabzonspor'un dış saha performansı 24.07.2020
Trabzonspor'da öncelik Abdullah Avcı Trabzonspor'da öncelik Abdullah Avcı 24.07.2020
Trabzonspor'un son 9 sezonluk başarı hesabı Trabzonspor'un son 9 sezonluk başarı hesabı 23.07.2020
Trabzonspor'da öncelik Abdullah Avcı Trabzonspor'da öncelik Abdullah Avcı 23.07.2020
Sörloth'un gözü gol krallığında Sörloth'un gözü gol krallığında 22.07.2020
Trabzonspor Kupa'ya odaklandı Trabzonspor Kupa'ya odaklandı 21.07.2020
Trabzonspor'da Çimşir dönemi sona erdi Trabzonspor'da Çimşir dönemi sona erdi 21.07.2020
Trabzonspor evinde kayıp Trabzonspor evinde kayıp 20.07.2020
Sosa'nın eşinden İki keklik performansı Sosa'nın eşinden "İki keklik" performansı 20.07.2020
Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı 19.07.2020
Son düdük çalana kadar hiçbir şey bitmeyecek "Son düdük çalana kadar hiçbir şey bitmeyecek" 19.07.2020
Trabzonspor ile Konyaspor 38. kez Trabzonspor ile Konyaspor 38. kez 19.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler
Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Oyundan çıkarken yaptığı..."
İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar (34. hafta puan durumu)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör