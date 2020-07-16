Canlı yayında açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'a biçilen bedel

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Futbol A programında Trabzonspor'un gündemine dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un genç kalecisi ile ilgili konuşan Domaç, "Uğurcan Çakır'a biçilen bedel 33 milyon euro." ifadelerini kullandı.

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