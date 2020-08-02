02 Ağustos 2020, Pazar

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Beşiktaş'tan transfer atağı! N'Sakala'nın ardından...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta N'Sakala transferinin ardından Welinton da tamam.
02.08.2020
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