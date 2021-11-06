Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Önemli bir galibiyet

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, dev maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Kenar ortalara, dikine gelecek paslarda ve Beşiktaş'ın hücum planlarına neler yapabileceğimize çalışmıştık. Önemli bir galibiyet." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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