07 Kasım 2021, Pazar
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Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Önemli bir galibiyet
Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, dev maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Kenar ortalara, dikine gelecek paslarda ve Beşiktaş'ın hücum planlarına neler yapabileceğimize çalışmıştık. Önemli bir galibiyet." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
06.11.2021
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