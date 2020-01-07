07 Ocak 2020, Salı
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Alexander Sörloth'tan kariyer rekoru
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, resmi maçlarda ve milli takımda attığı gollerle en skorer sezonunu geçiriyor.
07.01.2020
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