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Alexander Sörloth'tan kariyer rekoru

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, resmi maçlarda ve milli takımda attığı gollerle en skorer sezonunu geçiriyor.
07.01.2020

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