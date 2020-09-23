Alexander Sörloth resmen Leipzig'de

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer oldu. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile yaptığı anlaşma sonucu, bu transferden 10 milyon Euro kazanacak. Ayrıca, Norveçli ileride Türkiye'ye dönerse öncelik Karadeniz ekibinde olacak.

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