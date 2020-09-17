17 Eylül 2020, Perşembe
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Alexander Sörloth Leipzig yolunda
Trabzonspor, takımdan ayrılmak isteyen Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transferi için Alman ekibi ve Crystal Palace ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
17.09.2020
Yunus Emre Sel'in açıklamaları şu şekilde:
"Alexander Sörloth, Trabzon'a dönmeme kararı aldıktan sonra Trabzonspor-Crystal Palace-Leipzig üçgeni arasında transfer görüşmeleri sürüyordu. Üç kulüp arasında Sörloth transferiyle ilgili prensip anlaşmasına varıldı. Trabzonspor ile Crystal Palace, bonservis bedelini yarı yarıya paylaşacak. Leipzig, iki takıma da ödeme gerçekleştirecek. Son ödeme detaylarının bugün netlik kazanması bekleniyor. Sörloth, farklı takımların devreye girmesine rağmen ısrarla Leipzig kulübünde oynamak istediğini hem Trabzonspor hem de Crystal Palace cephesine ifade etti. Oyuncunun Trabzon'a dönmemesi nedeniyle görüşmelerde ilk konuşulan rakamların biraz daha düştüğü söyleniyor. Son rakamları henüz doğrulatamadık."
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