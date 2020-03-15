Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösteren Ağaoğlu, "Nwakaeme'nin pozisyonu pozisyondan 2-3 dakika sonra telefonuma düştü . Bariz penaltı. Ne hikmetse VAR'a bile gidilmedi. Bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir ediyor."

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

GÖRDÜĞÜM KADARIYLA BARİZ PENALTI VAR

"Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte... Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamız."

SEYİRCİSİZ OYUNDAN EN ÇOK ETKİLENEN TAKIMIZ

"Seyircisiz oyundan en ciddi şekilde etkilenen takımız. Hafta içerisinde 41 bin taraftar istemiştik, 41 bin taraftar bu maçı bekliyorduk. Başakşehir açısından fazla bir sıkıntı yok, seyirciye oynadıkları maç sayısı oldukça az. Onlar bu tip atmosferlere alışıklar."

YARIŞIN İÇİNDEYİZ VE DEVAM EDECEĞİZ

"Daha 8 maç var ama nasıl oynanacağı açık net bilinmiyor. Son düdük çalıncaya kadar bir pozisyon garantisi yok. Biz yarışın içindeyiz ve devam edeceğiz."

DEVLET BİR KARAR ALDIKTAN SONRA BİZE SAYGI DUYMAK DÜŞER

"Ertelenme isteyenler kimler, bunlara bakmak lazım. Olay o. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda bu kadar hassas değildik de 24-48 saat içinde mi hassas olmaya başladık? Bütün kararları devlet verir, verilen karar da bir devlet kararı. Ciddi ve sıkı bir çalışma sonrasında alınmış bir karar bu. Devlet bir karar aldıktan sonra o karara saygı duyup, yardımcı olmak bize düşer. O kararı farklı yere çekip, örnek vermek doğru değil. Kararın üzerinden yürüyüp, fikir yürütmek, farklı taraflara çekmek ve farklı görüş belirtmek hoş bir şey değil. 2 gün önce de bunu söylemiştim. Herkesin doğrusu farklı olabilir, ben de bu maçı seyirciyle oynamak isterdim ama toplumun doğrusu tektir. Seyircisiz oynansın, ara verilsin diyenler günü ya da sezonu kurtarmak için bu arayış içine giriyor olabilirler, bilmiyorum, kimseyi eleştirmek istemiyorum. Bir erteleme yaptığın zaman sadece maç oynanmaz, kontratlar var. FIFA, bunun üstünde çalışıyor. Aralık ayında, oyuncular 5-6 gün dinleniyorlar, 15 gün hazırlanıyorlar. Oyuncuları lig mücadelesine hazırlamak kolay değil. Bunların en ince detayına kadar araştırılması lazım."

LİG NİYE TATİL EDİLSİN?

"Tamam o zaman, ben de lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin diyeyim. Böyle bir şey yok. Niye lig tatil edilsin, 2-3 gün önce böyle bir şey yoktu. 2-3 gün içinde nasıl değişti durum? Kimseyi eleştirmiyorum. Bence de lig tescil edilsin. Ama buna kargalar bile güler."

Ağaoğlu, sakatlığı nedeniyle mücadelenin 73. dakikasında oyunu terk eden Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili henüz bir bilgisi olmadığını söyledi.