22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ahmet Ağaoğlu'dan kura yorumu
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çejya ekibi Sparta Prag ile eşleşen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kurayı A Spor'a değerlendirdi.
22.07.2019
Transfer Hattı programına telefonla bağlanan Ağaoğlu "Güçlü rakipler de vardı zayıf rakiplerde vardı. Yanımda Filip Novak da var. Kendisi çıkabilecek en zor rakiplerden birinin çıktığını söyledi. Ama ben takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Bordo mavili ekibin transfer gündemine dair de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu forvet transferi ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi ve "Protokolü imzaladığımız zaman açıklayabileceğimiz bir isim var. Tahminim Çarşamba günü transfer neticeye erecek" sözleriyle Trabzonspor taraftarlarına müjdeyi verdi.
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