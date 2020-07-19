Ahmet Ağaoğlu: Son düdük çalana kadar hiçbir şey bitmeyecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk için son düdük çalmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini söyledi. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, 4 futbolcuyla ön protokol imzaladıklarını belirtti.

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