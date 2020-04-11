11 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Ağaoğlu: Son 24 ayın 23'ünü Trabzonspor'a adadım

Trabzonspor başkanlığındaki ikinci yılını geride bırakan Ahmet Ağaoğlu, görev yaptığı süreci değerlendirdi. Ağaoğlu, "Son 24 ayın 23'ünü Trabzonspor'a adadım." dedi.
11.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Ahmet Ağaoğlu: Son 24 ayın 23'ünü Trabzonspor'a adadım Ahmet Ağaoğlu: Son 24 ayın 23'ünü Trabzonspor'a adadım 11.04.2020
Trabzonspor'da corona virüsü tedbirleri Trabzonspor'da corona virüsü tedbirleri 11.04.2020
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim 11.04.2020
Sörloth Uğurcan'ın meydan okumasına yanıt verdi! Sörloth Uğurcan'ın meydan okumasına yanıt verdi! 10.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Haaland: Sörloth Trabzonspor'da fantastik işler yapıyor Haaland: Sörloth Trabzonspor'da fantastik işler yapıyor 10.04.2020
Trabzonspor'da mutfak pasları devam ediyor Trabzonspor'da mutfak pasları devam ediyor 09.04.2020
Trabzonsporlu Serkan Asan: Futbolu çok özledim Trabzonsporlu Serkan Asan: Futbolu çok özledim 09.04.2020
Ahmet Ağaoğlu: Futbol konuşmak pek mümkün değil Ahmet Ağaoğlu: Futbol konuşmak pek mümkün değil 09.04.2020
Ahmet Ağaoğlu: Kararı devlet verir biz uygularız Ahmet Ağaoğlu: Kararı devlet verir biz uygularız 08.04.2020
Fırtına'da düşük maliyet çok gol Fırtına'da düşük maliyet çok gol 07.04.2020
Trabzonspor 2 Mayıs'ta topbaşı yapacak Trabzonspor 2 Mayıs'ta topbaşı yapacak 07.04.2020
Trabzonspor'dan ücretsiz dergi erişimi Trabzonspor'dan ücretsiz dergi erişimi 06.04.2020
Trabzonspor Hosseini ile yola devam edecek Trabzonspor Hosseini ile yola devam edecek 06.04.2020
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek büyüyor Milli Dayanışma Kampanyası'na destek büyüyor 06.04.2020
Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı! Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı! 06.04.2020
Guilherme: Ligin en güçlü takımı Trabzonspor Guilherme: Ligin en güçlü takımı Trabzonspor 05.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler
Karius'tan olay Muslera sözleri! "İyi bir kaleci ancak..."
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim, Arda Turan ve doğum süreci...
Galatasaray'da Onyekuru alarmı
Galatasaray'da Fatih Terim yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör