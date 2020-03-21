21 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Ağaoğlu: Play-off gündemde olan bir konu değil

Liglerin ertelenmesi sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Play-off gündemde olan bir konu değil" dedi.
21.03.2020
ABONE OL

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz."

PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL

"Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum"

ALİ KOÇ İLE KONUŞTUM

"Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, sayın başkan ile de konuştum. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık."

ŞU ANDA GELİR SIFIR

"Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok. Şu anda gelir sıfır. Tüm kulüpler için bu geçerli."

DİĞER
Play-off gündemde olan bir konu değil "Play-off gündemde olan bir konu değil" 21.03.2020
Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız 21.03.2020
Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı 20.03.2020
Trabzonspor ikinci yarıda coştu Trabzonspor ikinci yarıda coştu 20.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor - Başakşehir maçında organize bir olay var "Trabzonspor - Başakşehir maçında organize bir olay var" 19.03.2020
Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı 19.03.2020
Şubat ayının en çok konuşulan ismi Sörloth Şubat ayının en çok konuşulan ismi Sörloth 19.03.2020
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi 18.03.2020
Trabzonspor'da ayrılık Trabzonspor'da ayrılık 18.03.2020
Trabzonspor'un bileği bükülmüyor Trabzonspor'un bileği bükülmüyor 17.03.2020
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı 17.03.2020
Trabzonspor şampiyon olacak "Trabzonspor şampiyon olacak" 17.03.2020
Hüseyin Çimşir: Oyuncularımın isteğinden memnunum Hüseyin Çimşir: Oyuncularımın isteğinden memnunum 16.03.2020
Zirvedeki dev maçta kazanan yok Zirvedeki dev maçta kazanan yok 16.03.2020
Toroğlu: Hakemler Trabzonspor yönetiminden intikam aldılar Toroğlu: Hakemler Trabzonspor yönetiminden intikam aldılar 15.03.2020
Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi 15.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!
Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...
Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi
Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...
Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör