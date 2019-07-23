Ahmet Ağaoğlu ayakkabılarını Abdülkadir Ömür'e verdi

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kamp yapmak üzere Avusturya'ya giden Trabzonspor, buradaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdmanda ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür'ün imdadına Başkan Ahmet Ağaoğlu yetişti. Çalışmayı kenardan izleyen Ağaoğlu genç futbolcuya ayakkabısını verdi. Abdülkadir de idmanın koşu bölümünü başkanın ayakkabılarıyla tamamladı.