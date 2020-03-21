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Ahmet Ağaoğlu açıkladı! İşte Mikel ile arasındaki geçen konuşma

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Obi Mikel ile arasında geçen görüşmeleri anlattı.Ağaoğlu, “Başkanla konuştum başkan kaldırmamı ifade etti” dedi kesinlikle aramızda böyle bir konuşma geçmedi" dedi.
21.03.2020
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Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

''İngiliz basının önemli bir basın olduğunu düşünmeyelim. 20 yıllık tecrübem var, İngiliz spor basının çok büyük bir bölümünü iyi ve yakından tanırım. İşini yapması gerektiği gibi yapan insanların haricinde ortalığı karıştıracak insanların var olduğu bir yer orası dünya genelinde de böyle. Orada kullanılan ifadelerin Mikel'in ifadeleri olduğunu düşünmüyorum.

"Başkanla konuştum başkan kaldırmamı ifade etti" dedi kesinlikle aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Kulüpteyim, orada geçiyorum zamanımın büyük bir bölümünü Neden konuşmadan paylaştığını sordum kendisine. Neticesinde Trabzonspor açısından çok önemli bir maç öncesi bizlerle paylaşmadan paylaştın şeklinde. Kendisi şunu söyledi

"Bu benim hür düşüncem, istiyorsanız bana ceza verin" dedi. Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz diye cevap verdik. Çocuklarının Londra'da olduğunu bu süreç içerisinde onların yanında olmasının en doğru olacağını ifade etti. Ligler devam ederken yönetim olarak böyle bir karar veremeyeceğimizi kendisine söyledim. Sende düşün bizde düşünelim dedim.

İki gün geçtikten sonra gitmek istediğini ifade etti. Biz kendisine yardımcı olduk. Benimle kontratı olan bende oynamayı ve katkıda bulunmayı taahhüt etmiş bir oyuncunun "ben gidiyorum" demesi ileride bir takım sıkıntıları da doğurabilirdi. O gün oyuncu aleyhine sıkıntılar doğurabilirdi netice itibariyle ailesi Londra'da kendisi burada ve karşılıklı olarak "fesih" ettik. Bana kaldırın dediler hiç kimse hiçbir şekilde farklı davranmadı. O twitten sonra maç kadrosundaydı''

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