29 Ağustos 2020, Cumartesi

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Abdurrahim Dursun: Takımımız gayet iyi

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdurrahim Dursun, Samsunspor maçının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Dursun, "Gayet güzel geçti. Hocamızın istediklerini sahada yapmaya çalıştık. Skorla çok fazla işimizin olmadığını hocamız da bize söyledi. Tamamen futbola ve oyuna odaklandık. Eksiklerimiz tabii var. Yeni gelen arkadaşlarımız da uyum sağlamaya çalışıyor. Bu yıl iki kupayı da almak istiyoruz. Takım gayet iyi. İyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
29.08.2020
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