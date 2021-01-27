Abdullah Avcı: Yakaladığımız ivmeyi hızlandırmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TFF Süper Kupa'da Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor olarak Süper Kupa'yı almak ve yakaladığımız ivmeyi hızlandırmak istiyoruz." dedi.

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