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Abdullah Avcı: Yakaladığımız ivmeyi hızlandırmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TFF Süper Kupa'da Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor olarak Süper Kupa'yı almak ve yakaladığımız ivmeyi hızlandırmak istiyoruz." dedi.
27.01.2021
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