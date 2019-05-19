19 Mayıs 2019, Pazar

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Abdülkadir Parmak'tan davullu kutlama

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da bu maçtaki performansıyla beğeni toplayan ve skora da 1 asistle katkı sağlayan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, maçın ardından sahurda Trabzon sokaklarında davul çalarken çekildiği videoyu paylaştı. Abdulkadir Parmak, paylaşımında, “Bu gece davulcu benim, kalkın bakalım” ifadelerine yer verdi.
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