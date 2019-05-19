19 Mayıs 2019, Pazar
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Abdülkadir Parmak'tan davullu kutlama
Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da bu maçtaki performansıyla beğeni toplayan ve skora da 1 asistle katkı sağlayan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, maçın ardından sahurda Trabzon sokaklarında davul çalarken çekildiği videoyu paylaştı. Abdulkadir Parmak, paylaşımında, “Bu gece davulcu benim, kalkın bakalım” ifadelerine yer verdi.
19.05.2019
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