Abdülkadir Parmak'tan davullu kutlama

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da bu maçtaki performansıyla beğeni toplayan ve skora da 1 asistle katkı sağlayan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, maçın ardından sahurda Trabzon sokaklarında davul çalarken çekildiği videoyu paylaştı. Abdulkadir Parmak, paylaşımında, “Bu gece davulcu benim, kalkın bakalım” ifadelerine yer verdi.