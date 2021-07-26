26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Abdülkadir Ömür saha dışına sedyeyle taşındı!
Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken, mücadelenin 56. dakikasında Abdülkadir ömür rakibiyle girdiği mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız isim saha dışına sedyeyle taşınırken yapılan faul sonrası iki takım oyuncuları ve teknik ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
26.07.2021
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