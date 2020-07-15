15 Temmuz 2020, Çarşamba

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16 maçlık seri son buldu

Trabzonspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi Yukatel Denizlispor maçıyla sona erdi.
15.07.2020
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