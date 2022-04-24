TEB BNP Paribas İstanbul Tenis Turnuvası'nda şampiyon Potapova!
TEB BNP Paribas İstanbul'da şampiyon Anastasia Sergeyevna Potapova oldu. 21 yaşındaki Rus genç Rus tenisçi, final maçında vatandaşı olan rakibi Veronika Eduardovna Kudermetova'yı 6-3 ve 6-1
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