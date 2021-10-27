Yabancı kuralı devam edecek mi? "Kerem, Rıdvan..."

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı forumda usta spor yorumcusu Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler bize yabancı kuralını kaldırın diye gelmedi. 1,5 yıl erteleyin diye geldi. Yabancı kuralını getirmeseydik çoğu kulübümüz neredeyse 11 yabancı ile oynayacaktı. 10. hafta itibarıyla takımlarımız 6.96 yabancı sayısı ortalaması ile oynuyor. Bütün kulüplerimiz altyapıdan gelen oyunculara yer veriyorlar. Büyüklerde genç oyuncular yetişti. Kerem, Rıdvan... Biz bu kuralı getirmeseydik eski sistem devam edecekti." dedi.

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