Valbuena mı Alper Potuk mu?

Fenerbahçe'de Giuliano'nun sakatlığından dolayı Trabzonspor'a karşı oynayamayacak olması sarı-lacivertlileri zor duruma soktu. Giuliano'nun yokluğunda Valbuena'nın bordo-mavililere karşı ilk 11'de oynayacağı konuşulurken, Alper Potuk'un da görev alabileceği belirtiliyor. İşte son gelişmeler...