27 Ocak 2018, Cumartesi
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Valbuena mı Alper Potuk mu?
Fenerbahçe'de Giuliano'nun sakatlığından dolayı Trabzonspor'a karşı oynayamayacak olması sarı-lacivertlileri zor duruma soktu. Giuliano'nun yokluğunda Valbuena'nın bordo-mavililere karşı ilk 11'de oynayacağı konuşulurken, Alper Potuk'un da görev alabileceği belirtiliyor. İşte son gelişmeler...
26.01.2018
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