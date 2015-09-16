Ünal Aysal geri mi dönüyor?
A Spor'da yayınlanan 'Spor Ajansı' programında Levent Tüzemen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Galatasaray'ın seçime gitmesi halinde Ünal Aysal'ın yeniden başkan adayı olabileceğini söyledi.
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