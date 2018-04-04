    05 Nisan 2018, Perşembe

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    "Türkiye'den iki kulüp Avrupa'dan ceza alacak"

    A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında flaş iddialarda bulundu. Bol, Türkiye'den iki kulübün Avrupa'dan ceza alacağını söyledi.
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