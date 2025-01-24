TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz A Spor'a özel konuştu!
Son dakika spor haber: Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, katıldığı A Spor Ana Haber canlı yayınına özel açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
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