25 Şubat 2018, Pazar
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Taraftarlar dev derbiyi değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar skor tahmininde bulundu
24.02.2018
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