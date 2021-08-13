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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun maç özetleri A Spor'da!

Süper Lig'de 2021-22 sezonu bugün Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. 2021-2022 sezonunun maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak. Süper Lig'e dair her şey A Spor ekranlarında yer alacak.
13.08.2021
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