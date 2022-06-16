Süleyman Hurma'dan A Spor'a özel Andrea Pirlo, Diego Costa ve Emre Mor açıklaması!
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF Başkanlık seçimleri öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hurma, "Emre Mor için çok teklif var. Becerebilirsem kadroda tutmak istiyorum. Andrea Pirlo, ben buraya sıradan işler yapmaya geldim demiyor. Biz de inşallah ona o imkanları sunarız." dedi. İşte detaylar...
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