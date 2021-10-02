Son dakika Başakşehir haberleri | Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilecek mi?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başından bu yana düşüş içerisinde olan İstanbul Başakşehir FK, 1 Şubat 2021 tarihinde Aykut Kocaman ile anlaştı. Bu sezon 8 maça çıkan Aykut Kocaman, alınan skorlarla beraber İstanbul Başakşehir FK yönetimine istifasını sunacağını açıklamıştı. Bu kararı değerlendiren A Spor yorumcusu Nevzat Dindar "Başakşehir yönetimi ilk anda istifasını kabul etmeyebilir. İşin kolayı iftifayı kabul etmek, zoru ise yola devam etmek." dedi. | Son dakika İBFK haberleri (İBFK spor haberi)

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