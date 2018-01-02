03 Ocak 2018, Çarşamba
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"Sam Allardyce, Cenk Tosun'u aradı"
A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında açıklamalarda bulunan Serdar Sarıdağ, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın Cenk Tosun'u aradığını söyledi.
02.01.2018
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