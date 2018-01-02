03 Ocak 2018, Çarşamba

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Sam Allardyce, Cenk Tosun'u aradı"

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında açıklamalarda bulunan Serdar Sarıdağ, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın Cenk Tosun'u aradığını söyledi.
02.01.2018

Atiba ile yollar ayrılabilir "Atiba ile yollar ayrılabilir" 02.01.2018
Sam Allardyce, Cenk Tosunu aradı "Sam Allardyce, Cenk Tosun'u aradı" 02.01.2018
Levent Tüzemen: Asamoah Galatasaraya gelmek için fırsat kolluyor Levent Tüzemen: Asamoah Galatasaray'a gelmek için fırsat kolluyor 02.01.2018
Beşiktaşın yeni transferi Vida İstanbulda Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'da 02.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Rıza Çalımbaydan transfer müjdesi! Rıza Çalımbay'dan transfer müjdesi! 02.01.2018
Eski Galatasaraylı takıma dönüyor Eski Galatasaraylı takıma dönüyor 02.01.2018
Beşiktaş Vidaya kavuşuyor Beşiktaş Vida'ya kavuşuyor 02.01.2018
Demba Ba Beşiktaşa dönüyor mu? Demba Ba Beşiktaş'a dönüyor mu? 02.01.2018
Hasan Çavuşoğlunda flaş açıklama! Fatih Terim... Hasan Çavuşoğlu'nda flaş açıklama! "Fatih Terim..." 01.01.2018
Cenk Tosun Evertonda Cenk Tosun Everton'da 01.01.2018
Claudio Taffarel geri dönüyor Claudio Taffarel geri dönüyor 01.01.2018
Cenk Tosundan A Spora özel açıklamalar Cenk Tosun'dan A Spor'a özel açıklamalar 01.01.2018
Bir devir sona eriyor Bir devir sona eriyor 01.01.2018
Yedek kalınca hiç küsmedim "Yedek kalınca hiç küsmedim" 01.01.2018
Cenk Tosunun gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu 01.01.2018
Hamza Hamzaoğlu Antalyasporda Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'da 01.01.2018
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Domagoj Vida geldi, sosyal medya yıkıldı
Fenerbahçe Andre Schürrle'nin peşinde
Spor camiası Yusuf Erdoğan'ın düğününde buluştu
Vida İstanbul'a geldi
İşte Fatih Terim'in rüya 11'i...
Spor dünyası tatili nasıl geçiriyor?
BİZE ULAŞIN