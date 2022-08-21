Ruud Boffin'den A Spor'a türkçe röportaj
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 7 gollü maçı 5-2 kazanmayı başardı. Mücadeleden sonra Antalyaspor'un file bekçisi Ruud Boffin, A Spor mikrofonuna Türkçe röportaj verdi.
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