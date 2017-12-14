14 Aralık 2017, Perşembe
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Rıza Çalımbay'dan Milli Takım açıklaması
Bursaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Milli Takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
14.12.2017
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;
Ben bir tek bir yere ömür boyu imza atarım. O da Milli Takım'dır.
3 yıllık 5 yıllık sözleşmelere karşıyım. Bir yıllık imza atarım eğer güzel işler yaparsak devam ederiz. Türkiye'de hiçbir kulüp yöneticisi hocasına sahip çıkmıyor. 'Ne olursa olsun hoca senin arkandayım' diyen yönetici yok.
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