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Rıza Çalımbay'dan Milli Takım açıklaması

Bursaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Milli Takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
14.12.2017

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;

Ben bir tek bir yere ömür boyu imza atarım. O da Milli Takım'dır.

3 yıllık 5 yıllık sözleşmelere karşıyım. Bir yıllık imza atarım eğer güzel işler yaparsak devam ederiz. Türkiye'de hiçbir kulüp yöneticisi hocasına sahip çıkmıyor. 'Ne olursa olsun hoca senin arkandayım' diyen yönetici yok.

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