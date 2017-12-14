Rıza Çalımbay'dan Milli Takım açıklaması

Bursaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Milli Takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;



Ben bir tek bir yere ömür boyu imza atarım. O da Milli Takım'dır.

3 yıllık 5 yıllık sözleşmelere karşıyım. Bir yıllık imza atarım eğer güzel işler yaparsak devam ederiz. Türkiye'de hiçbir kulüp yöneticisi hocasına sahip çıkmıyor. 'Ne olursa olsun hoca senin arkandayım' diyen yönetici yok.