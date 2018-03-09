    10 Mart 2018, Cumartesi

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    Quaresma ile sezon sonu yollar ayrılıyor

    A Spor yorumucusu Nevzat Dindar, Beşiktaşlı yıldız Quaresma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, Potekizli yıldız Quaresma'nın sezon sonunda Beşiktaş ile yollarını ayıracağını söyledi. Siyah - beyazlı ekibin Jeremain Lens'i Quaresma'nın bir sonraki dönem ayrılacağı göz önünde bulundurularak transfer edildiğini söyledi.
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