28 Eylül 2018, Cuma
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gözdağı
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk, A Spor'un sorularını yanıtladı. Buruk, seyirci desteğiyle Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini belirtti.
28.09.2018
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