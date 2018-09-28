    28 Eylül 2018, Cuma

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    Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gözdağı

    Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk, A Spor'un sorularını yanıtladı. Buruk, seyirci desteğiyle Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini belirtti.
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