21 Ocak 2018, Pazar

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mustafa Cengiz'in zafer konuşması

Galatasaray'ın 37. başkanı seçilen Mustafa Cengiz, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra açıklamalarda bulundu.
20.01.2018

Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek'e karşı üstünlük kuran Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. Başkanı oldu.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından tebrikleri kabul etti. Dursun Özbek, son sandık olan 18. sandık açılmadan önce Mustafa Cengiz'in yanına giderek kendisini tebrik etti ve seçimin yapıldığı salondan ayrıldı. Seçimin ardından salonda bulunan üyeler tezahüratlarda bulundu.

"İLK DEFA, 5 - 6 SANDIK GERİDEN GELEN ADAY, SEÇİMİ KAZANDI"
Mustafa Cengiz, başkanlığının resmen açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak üyelere seslendi.
Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Cengiz, "Değerli Galatasaraylılar. Tekrar aynı şeyleri söylemek istiyorum. Mevlam neylerse güzel eyler, her şeyin hayırlısı olsun. Çok samimiyetle söylüyorum, bugün burada sizler Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattınız. İlk defa, mevcut başkanın girdiği bir seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa, 5 - 6 sandık geriden gelen aday, seçimi kazandı. Siz bir çığır açtınız. Fakat ben sizlere samimi olarak söylüyorum, çok teşekkür ederim" dedi.

"SİZ NEYSENİZ, BEN OYUM"
Hizmet arzusunun, kendisini Galatasaray Başkanlığına getirdiğini söyleyen Cengiz, "Ben Galatasaray'da sizler gibi sıradan bir neferim. Hizmet arzum beni buraya getirdi. Ben sizlerin temsilcisiyim, sizlerin yüreğiyim, sizlerin aklıyım. Siz neyseniz, ben oyum. Değerli arkadaşlar, öncelikle burada, divandaki 5 değerli arkadaşıma, kurula ve gözetmenlere tek tek teşekkür ederim. Benim size söylediğim tek şey var; açık, şeffaf bir Galatasaray. Doğruların söylendiği, doğruların realize edildiği bir Galatasaray. Sizler olmazsanız, ben bir hiçim. Sizlerle birlikte varım. Bugün dünyada sempatizan sayısı 100 milyona ulaşan bir kitle, 30 milyon taraftarıyla Galatasaray... Biz, bu markayı layık olduğu yere çıkaracağız. Bu noktada, sizin varlığınız ve desteğiniz en önemli faktör" diye konuştu.

"GALATASARAY'DA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Kendisine oy atmayan insanların da başkanı olduğunu hatırlatan Cengiz şunları söyledi:
"Ben bana oy atmayanların da başkanıyım, samimi olarak söylüyorum. Beni tanıyanlar, kişiliğimi bilirler. Beni tanımayanlar için söylüyorum, asla üzülmem ve kırılmam. Ben kendimi iyi tanıtamadım diye üzülürüm, onların desteğini almaya çalışırım. Değerli arkadaşlar, Galatasaray'da bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Galatasaray'ın ilgili federasyonlarda, 14 spor dalında tekrar şahını başlatmanın startını vereceğiz. Biz rahmetli ve yaşayan Galatasaray Başkanlarına gerekli özeni de göstereceğiz."

"YAŞASIN GALATASARAY"
Dursun Özbek'e teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Cengiz, "Sevgili başkanım erken gitti. Ben ona Galatasaray'a yaptıkları için teşekkür ederim. Biz cumartesi günü zamanını veren Galatasaraylılara teşekkür ederiz. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Yaşasın Galatasaray" dedi.

Beşiktaşın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11i Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i 21.01.2018
Mustafa Cengizin zafer konuşması Mustafa Cengiz'in zafer konuşması 20.01.2018
Başakşehir, Riad Bajic transferini video ile açıkladı Başakşehir, Riad Bajic transferini video ile açıkladı 20.01.2018
Adaylardan dostluk mesajı Adaylardan dostluk mesajı 20.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kartalda yeni golcü gündemde Kartal'da yeni golcü gündemde 19.01.2018
Beşiktaşlılara transfer müjdesi! Beşiktaşlılara transfer müjdesi! 19.01.2018
Ali Koçtan Aziz Yıldırıma Alexli gönderme Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'Alex'li gönderme 18.01.2018
Filip Novak Trabzonsporda Filip Novak Trabzonspor'da 17.01.2018
Orkan Çınar Konyaspor yolunda Orkan Çınar Konyaspor yolunda 17.01.2018
Beşiktaş Slimani ile anlaştı Beşiktaş Slimani ile anlaştı 17.01.2018
Belhanda Sneijderin tırnağı olamaz 'Belhanda Sneijder'in tırnağı olamaz' 17.01.2018
F.Bahçede transfer müjdesi: Her iki kanatta da oynayan... F.Bahçe'de transfer müjdesi: "Her iki kanatta da oynayan..." 17.01.2018
Başakşehirin konuğu Giresunspor Başakşehir'in konuğu Giresunspor 17.01.2018
Bursaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 Bursaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 16.01.2018
Sabri Sarıoğlundan darbuka şov Sabri Sarıoğlu'ndan darbuka şov 17.01.2018
Fenerbahçede Eljif Elmas sürprizi Fenerbahçe'de Eljif Elmas sürprizi 16.01.2018
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasından kareler
Galatasaray başkanını seçiyor
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a Burak Yılmaz teklifi
Galatasaray'da Wilfried Bony sürprizi
Beşiktaş, Chicharito transferini bitirmek üzere
Uğur Çiftçi, Galatasaray’a doğru
BİZE ULAŞIN