Mustafa Cengiz'in zafer konuşması

Galatasaray'ın 37. başkanı seçilen Mustafa Cengiz, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek'e karşı üstünlük kuran Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. Başkanı oldu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından tebrikleri kabul etti. Dursun Özbek, son sandık olan 18. sandık açılmadan önce Mustafa Cengiz'in yanına giderek kendisini tebrik etti ve seçimin yapıldığı salondan ayrıldı. Seçimin ardından salonda bulunan üyeler tezahüratlarda bulundu.

"İLK DEFA, 5 - 6 SANDIK GERİDEN GELEN ADAY, SEÇİMİ KAZANDI"

Mustafa Cengiz, başkanlığının resmen açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak üyelere seslendi.

Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Cengiz, "Değerli Galatasaraylılar. Tekrar aynı şeyleri söylemek istiyorum. Mevlam neylerse güzel eyler, her şeyin hayırlısı olsun. Çok samimiyetle söylüyorum, bugün burada sizler Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattınız. İlk defa, mevcut başkanın girdiği bir seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa, 5 - 6 sandık geriden gelen aday, seçimi kazandı. Siz bir çığır açtınız. Fakat ben sizlere samimi olarak söylüyorum, çok teşekkür ederim" dedi.

"SİZ NEYSENİZ, BEN OYUM"

Hizmet arzusunun, kendisini Galatasaray Başkanlığına getirdiğini söyleyen Cengiz, "Ben Galatasaray'da sizler gibi sıradan bir neferim. Hizmet arzum beni buraya getirdi. Ben sizlerin temsilcisiyim, sizlerin yüreğiyim, sizlerin aklıyım. Siz neyseniz, ben oyum. Değerli arkadaşlar, öncelikle burada, divandaki 5 değerli arkadaşıma, kurula ve gözetmenlere tek tek teşekkür ederim. Benim size söylediğim tek şey var; açık, şeffaf bir Galatasaray. Doğruların söylendiği, doğruların realize edildiği bir Galatasaray. Sizler olmazsanız, ben bir hiçim. Sizlerle birlikte varım. Bugün dünyada sempatizan sayısı 100 milyona ulaşan bir kitle, 30 milyon taraftarıyla Galatasaray... Biz, bu markayı layık olduğu yere çıkaracağız. Bu noktada, sizin varlığınız ve desteğiniz en önemli faktör" diye konuştu.

"GALATASARAY'DA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Kendisine oy atmayan insanların da başkanı olduğunu hatırlatan Cengiz şunları söyledi:

"Ben bana oy atmayanların da başkanıyım, samimi olarak söylüyorum. Beni tanıyanlar, kişiliğimi bilirler. Beni tanımayanlar için söylüyorum, asla üzülmem ve kırılmam. Ben kendimi iyi tanıtamadım diye üzülürüm, onların desteğini almaya çalışırım. Değerli arkadaşlar, Galatasaray'da bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Galatasaray'ın ilgili federasyonlarda, 14 spor dalında tekrar şahını başlatmanın startını vereceğiz. Biz rahmetli ve yaşayan Galatasaray Başkanlarına gerekli özeni de göstereceğiz."

"YAŞASIN GALATASARAY"

Dursun Özbek'e teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Cengiz, "Sevgili başkanım erken gitti. Ben ona Galatasaray'a yaptıkları için teşekkür ederim. Biz cumartesi günü zamanını veren Galatasaraylılara teşekkür ederiz. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Yaşasın Galatasaray" dedi.