Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan A Spor'a özel Beşiktaş açıklaması!
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Palut, geçmiş dönemde çıkan Beşiktaş iddialarıyla ilgili olarak, "Bazı sohbetlerim oldu ama gel Beşiktaş'ta hoca ol aşamasına gelmedi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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