Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen Beşiktaş galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. Özgökçen, "Takımımla ve teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Konyaspor tarihinde ilk defa 2. sırada ligin ilk yarısını sonlandırdı. Hocamızın elimize ulaşan raporu var, ufak tefek takviyeler olabilir. Ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz." dedi.

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