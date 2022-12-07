Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Amacımız güvenli bir şekilde ligi bitirmek"
Kayserispor'un başarılı çalıştırıcısı Çağdaş Atan, Antalya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Atan, "Amacımız Kayserispor'u güvenli bir şekilde seyrettirmek." ifadelerini kullandı. İşte o röportaj...
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