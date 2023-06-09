Giresunspor'dan TFF'ye 'küme düşme kaldırılsın' talebi!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 40 puanla tamamlayan bitexen Giresunspor, 16. sırada yer aldı ve küme düştü. Yeşil-beyazlıların başkanı Nahid Ramazan Yamak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yamak, TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru yaptıklarını dile getirdi. İşte o sözler...
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