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Giresunspor'dan TFF'ye 'küme düşme kaldırılsın' talebi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 40 puanla tamamlayan bitexen Giresunspor, 16. sırada yer aldı ve küme düştü. Yeşil-beyazlıların başkanı Nahid Ramazan Yamak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yamak, TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru yaptıklarını dile getirdi. İşte o sözler...

09 Haziran 2023 | 18:01
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