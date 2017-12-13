14 Aralık 2017, Perşembe
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Galatasaray Divan Kurulu'nda şok gelişme
Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, Fatih Altaylı'nın görüntülerini izletirken Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Dursun Özbek'e "Bu yayını keselim talimatı verdi" Dursun Özbek: "Neden kesiyorsunuz" dedi ve yayın devam etti. İşte o görüntüler...
13.12.2017
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- Galatasaray Divan Kurulu'nda şok gelişme
- Aytemiz Alanyaspor: 0 - Giresunspor: 1
- Aytemiz Alanyaspor: 2 - Giresunspor: 2
- Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 4
- Aytemiz Alanyaspor: 2 - Giresunspor: 2
- TM Akhisarspor: 1 - Ankara Demirspor: 1
- Aytemiz Alanyaspor: 1 - Giresunspor: 1
- Sivas Belediyespor: 2 - Galatasaray: 1 (ÖZET)
- Gençlerbirliği:1 - Kars 36 Spor: 0