14 Aralık 2017, Perşembe

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Galatasaray Divan Kurulu'nda şok gelişme

Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, Fatih Altaylı'nın görüntülerini izletirken Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Dursun Özbek'e "Bu yayını keselim talimatı verdi" Dursun Özbek: "Neden kesiyorsunuz" dedi ve yayın devam etti. İşte o görüntüler...
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