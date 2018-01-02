02 Ocak 2018, Salı

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Eski Galatasaraylı takıma dönüyor

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye'ye Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk teklifi olduğunu iddialarının çıkmasından sonra Sabah Gazetesi Muhabiri Mehmet Özcan, detayları aktardı. Aynı zamanda Galatasaray'ın efsane kalecisi ve uzun dönem de kaleci antrenörlüğü yapan Clauido Taffarel'in %99 teknik direktör Fatih Terim'in 2. yardımcısı olacağını söyledi.
02.01.2018

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